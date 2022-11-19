邻里噪音社区咨询小组：政府应指定专属机构解决邻里噪音问题

（早报讯）政府有必要指定专属机构，采取执法行动及处罚措施，并改善调解纠纷和收集证据的程序，以更好地解决邻里噪音纠纷。

今年4月成立的邻里噪音社区咨询小组（Community Advisory Panel）星期六（11月19日）举行闭幕对话会，并将建议报告提呈给社区事务署和文化、社区及青年部。

咨询小组从5月至9月通过线上调查、小组讨论会，及与相关利益相关者召开会议，共收集了近4400名公众对邻里噪音问题的意见。小组也前往韩国首尔了解当地政府如何处理邻里噪音问题，最终制定了一系列相关的社区规范与建议。

根据建议报告，政府应指定一个机构来专门管理邻里噪音问题，并给予机构明确的执法权，以有效地解决邻里噪音问题。同时，政府也须审查调解和收集证据的过程，包括强制双方接受调解和使收集证据程序更方便。

报告指出，我国一直依赖道德劝说和调解，来处理邻里噪音问题，对于涉及屡犯不改违规者的案件，政府也缺乏法律措施进行管理。因此，这个专门管理邻里噪音的机构须通过立法授权，才能有效地应对恶劣的邻里噪音行为。

小组也建议将安静时段从目前的晚上10时30分至隔天早上7时，延长至晚上10时至早上8时。报告指出，有超过50%的受访者表示，在安静时间内，任何噪音都是不可接受的。

另外，小组呼吁公众积极主动地与邻居建立关系，以友好的方式达成相互理解。例如，在面对邻里噪音问题时，双方应先通过沟通来解决问题，而不是立即向当局求助，如此一来才能维系良好的邻里关系。

国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖出席了闭幕对话会。她受访时说，政府将认真研究小组所提呈的建议，再考虑如何调整相关政策，希望在明年上半年能有进展。