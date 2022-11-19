邻里商店30年店契到期后 建屋局将以较短契约租出店面

（早报讯）邻里商家在上世纪80、90年代可以直接从建屋发展局购买店面，但随着部分30年的店契未来几年陆续到期，当局将以较短契约租出店面，如每三年更新店契。这将有助邻里商家更好地满足居民不同需求。

国家发展部长李智陞星期六（11月19日）在邻里节（Heartland Festival）推介仪式上，宣布了这项新计划。

“出售店面的店契到期后，建屋局会利用这个机会更新各区的商店组合。一些以30年店契出售的店面将以较短的契约，如三年，出租。”

李智陞指出，居民需求在30年期间的变化显著，消费业更是在过去两年半的疫情期间经历巨大转变。当局以较短契约租出店面，将能更好地评估商店组合是否迎合居民需求。

建屋局目前在全岛各地有约1万5200个邻里商店店面，其中6700个由建屋局直接租出，另外8500个出售给私人店主。75％的出售店面是转租给实际经营业者，租金普遍比建屋局租出的店面高。

李智陞也向现有店主保证，当局会在店契到期前与他们接洽商讨接下来的选项。“除了已经敲定更新计划的社区，建屋局打算为店契到期的店主提供为期至少一年的过渡期契约。想要继续营业的商家可参与投标。”

李智陞在活动上也宣布了多个邻里企业发展计划，包括推广数码化应用、更广泛采取“价格-品质”投标方式，以及促进企业更加创新包容地发展。