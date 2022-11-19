284人出现肠胃炎症状 Rasel Catering被令停业

（早报讯）284人食用了由食品供应商Rasel Catering Singapore准备的食物后，出现肠胃炎症状，供应商被令暂停营业。

卫生部与新加坡食品局星期六（11月19日）发出联合文告说，当局正在调查在11月8日至16日期间发生的两起肠胃炎事件。284人在食用了由Rasel Catering Singapore准备的食物后，出现肠胃炎症状。

根据文告，出现肠胃炎症状的患者都已接受门诊治疗、自行用药或自行康复，无人入院。

食品局已下令供应商从星期五（11月18日）起暂停餐饮业务，直到另行通知。执照持有者必须清洁和消毒工作场所，包括设备和用具等，并丢弃所有即期食品和易腐食品。

供应商所有处理食物的员工和食品卫生监察员必须重新参与并通过相关课程，处理食物的员工也须在新食源性致病菌（foodborne pathogen）检测中呈阴性，才能返回工作岗位。

食品局提醒，食品经营者必须时刻保持良好的食物与个人卫生。当局对触犯环境公共卫生法的行为将毫不犹豫采取坚决行动。

当局建议公众，不要光顾卫生情况较差的餐饮场所，并可通过食品局网站www.sfa.gov.sg/feedback举报，以便当局跟进调查。