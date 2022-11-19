教育部将与业界组织合作 助学生为未来职场做准备

（早报讯）新加坡工商联合总会、全国雇主联合会和人力资源学院将与教育部协作，更系统化地为学生安排到业界公司观摩、分享会等学习体验，更好地帮助学生了解未来职场并做好准备。

教师也可以有更多机会到业界实习，把经验带回课室，并向人力资源专才学习，引导学生探索职业选项。

配合“新加坡携手前进运动”，教育部从今年8月至11月与教育工作者、学生和家长展开讨论，共同探讨我国在教育和终身学习方面要达成的成果。

教育部在完成第一阶段的对话会后，于星期六（11月19日）透露讨论的进展与计划。参与者在对话会上讨论如何加强学校与企业的协作，为学生和教师提供更多学习机会。

教育部指出，一些企业目前已与学校协作，为学习项目、课程辅助活动等提供资源。

新加坡工商联合总会、新加坡全国雇主联合会和新加坡人力资源学院接下来在这个基础上，将与教育部协作，推动业界与学校的合作机会。这些商界协会可鼓励企业与学校配对，支持更多学校发展学习项目。

目前，业界与学校的协作主要集中在工艺教育学院、理工学院等大专学府。

教育部长陈振声、国家发展部兼通讯及新闻部高级政务部长陈杰豪和教育部兼人力部政务部长颜晓芳星期六出席在职总就业与职能培训中心举办的对话会。陈振声和陈杰豪是领导“装备”（Equip）支柱的其中两位政治职务者，“装备”以教育和终身学习为主题。

参与者也讨论家长和个人如何与学校配合，支持不同学习能力的学生发挥所长，打造一个更包容性的环境。共有200名青年，家长、教育工作者及企业代表参加这场对话会。