李显龙总理：经济要繁荣 全球化和经济合作依旧重要

（早报讯）李显龙总理星期六（11月19日）早上在泰国曼谷的亚太经济合作组织（APEC）经济领导人会议第二场非正式会议上说，全球化和经济合作长期以来给亚太区带来好处，虽然如今要考虑和协调一些合理的担忧，但如果经济要繁荣，这些概念依旧重要。

APEC领袖第二场非正式会议的主题为“可持续贸易与投资”（Sustainable Trade and Investment）。

李总理发言时说：“我们必须继续合作让贸易和投资保持开放和进行协调，这是APEC的核心目标。泰国这时候带头启动新一轮亚太自由贸易区（FTAAP）的对话合乎时宜。”

“即使在这个更为复杂的世界，我们仍须要一个强大，以规则为基础的贸易体系。我们须发展出一套规则来处理哪些非经济补贴（non-economic subsidies）是可允许的问题。”

他指出，即使是意见不合的经济体，以及采取干预措施以提倡产业政策（industrial policy）和培植国家龙头企业（national champions）的经济体，也将在良好的多边框架，而不是一个无序及弱肉强食的丛林法则中受益。

APEC在2006年首次提出亚太自由贸易区的概念，目标是取消成员经济体之间的关税和其他贸易壁垒。泰国作为本届APEC峰会东道主致力推动议程的进展。

APEC经济体在星期六发表领导人宣言，承诺维持及进一步强化以规则为基础的多边贸易体系。

宣言也对亚太自由贸易区的议程今年的进展表示欢迎，领导人将在现有基础上，通过亚太自由贸易区议程工作计划（FTAAP Agenda Work Plan）推进高素质和全面的区域工作。

李总理在会议结束后接受新加坡媒体访问时说，美国、中国和俄罗斯都是APEC成员，意味着涉及这些国家的全球矛盾已经内化到这个组织中，要在亚太区达致一个广泛的自由贸易框架，如今距离目标非常遥远。

不过他认为，APEC还是有效的平台，让各经济体持续对话。“我们必须继续对话、继续强调贸易，强调制定规则让各国一起合作的必要。”