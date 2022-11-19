被骗5000多元陷崩溃 警员上门救受害者一命

（早报讯）求职骗局受害者接到警方通知惊觉被骗了5000多元，让他顿时陷入崩溃。警员察觉受害者情绪不对后，立刻上门查看救了他一命。

新加坡警察部队星期六（11月19日）发文告说，反诈骗中心与联昌国际银行、星展银行、汇丰银行、华侨银行、渣打银行和大华银行在11月14日至17日展开联合行动，分析了90多个银行户头的资金流向，这些户头都曾出现在投资和求职诈骗的报案中。

反诈骗中心也和七大警署及银行合作，联系把钱转入这些户头的受害者。在四天的行动中，共联系超过1100名受害者，大部分受害者在接到警方的提醒后，才意识到自己被骗了。

根据文告，警方成功取回超过150万元，并阻止这些受害者可能蒙受的逾510万元损失。

在一起个案中，警方联系上一名求职骗局的受害者。受害者在意识到被骗走超过5000元时，突然情绪崩溃，因为这笔钱是他向朋友借的。警员在电话中察觉到受害者情绪不对后，立刻赶到受害者的住所查看，及时阻止他轻生。

警方提醒公众，提防社交媒体平台或聊天应用的招聘广告，因为提供高额佣金的工作往往都不是真的。公众也应该避免转账给陌生人的户头或虚拟货币账户。

另外，高回报的投资都是高风险的，在做任何投资前，应该向持有执照的财务顾问咨询。

警方也提醒公众，应该拒绝他人使用你的银行户头或手机号码，若涉及其中也会被追究法律责任。