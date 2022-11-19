警方吁请公众提防 网上加密货币假信息

（早报讯）网上出现与加密货币相关的虚假报道和网站，宣传加密货币的自动交易程序或声称可以帮助投资者弥补投资损失，警方提醒公众小心提防。

新加坡警察部队星期六（11月19日）发文告说，近来网上出现两种与加密货币相关的虚假信息。

第一种是网络虚假报道，这些报道的主角一般是政治官员，如国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼和国会议长陈川仁等。这些报道声称政治官员都支持加密货币的自动交易系统，如Immediate Edge，可以获得巨额利润，而且几乎没有风险。

这些报道中所称的获得政治官员的支持是虚假的。这些报道一般会付费打广告，以标题引诱公众点击，网页最终会跳转到一个提供加密货币或其他金融产品交易的网页。

网页会要求受害者提供联系方式，那些提供联系方式的受害者接着会接到投资“代表”的电话，用高压手段迫受害者“投资”。

第二种类别是声称由美国司法部管理的虚假网站，可以帮助因FTX Trading破产而蒙受损失的投资者。

在进入网站后，受害者会被要求输入FTX户头的用户名和密码，网站声称用户在支付法律费用后，就可以从中提取资金。这类网站很可能是一个钓鱼网站。

警方提醒公众，在投资前应该尽可能地充分了解投资机会，如果公司不能回答或回避任何问题，就应该堤防。

同时，公众应该检查公司及所有董事和管理层等成员，评估投资的真实性。公众可利用现有资源确认公司和代表的资格，如通过金融管理局网站查询金融机构和代表名单，以及投资者须知等。

公众应该时刻通过官方网站或消息，来核实信息的真实性，切记不要向任何人透露个人或户头登入的信息。

公众可上网www.police.gov.sg/iwitness，或拨警方热线1800-255-0000求助。若想了解更多防范骗案的信息，可拨打反诈骗热线1800-722-6688，或浏览www.scamalert.sg查询。