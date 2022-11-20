外籍女佣援助与技能培训协会综合服务会所正式开幕

文 /
王嬿婷

发布 / 2022年11月20日 1:13 PM

新开幕的外籍女佣援助与技能培训协会综合服务会所（FAST Hub）具备三间卡拉OK室、音乐室、韵律操和舞厅、厨艺教室等娱乐空间，可让女佣在休息日参与有意义的活动，同时维持身心健康。教育部兼人力部政务部长颜晓芳（黑衣）连同文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉（粉衣）参观会所。（特约陈福洲摄）
新开幕的外籍女佣援助与技能培训协会综合服务会所（FAST Hub）具备三间卡拉OK室、音乐室、韵律操和舞厅、厨艺教室等娱乐空间，可让女佣在休息日参与有意义的活动，同时维持身心健康。教育部兼人力部政务部长颜晓芳（黑衣）连同文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉（粉衣）参观会所。（特约陈福洲摄）

字体大小:

（早报讯）外籍女佣援助与技能培训协会综合服务会所星期天（11月20日）正式开幕。会所设有多种娱乐设施、社会援助中心、终身学习中心，以及可容纳360名外籍女佣的中转宿舍，希望在促进女佣的身心健康时，也给予她们培训与发展机会。

外籍女佣援助与技能培训协会综合服务会所（FAST Hub）坐落在直落古楼一带的竞争道（Chin Cheng Avenue）德乐中学旧址，自去年3月投入运作。当时首先开放的设施与服务包括健身房及有氧运动等课程。

如今，会所也具备三间卡拉OK室、可让女佣和雇主预订来庆祝特别日子的社区礼堂、音乐室、韵律操和舞厅、厨艺教室等娱乐空间，以及体育馆、两个户外运动场、食堂和医疗中心。

作为一站式综合服务中心，女佣可到会所参加培训与发展课程；会所也提供求助热线、辅导，以及免费法律咨询和纠纷调解等服务。

女佣得先成为协会会员才可使用会所设施，收费为一年36元，到合作企业消费时还可享有折扣。

教育部兼人力部政务部长颜晓芳星期天连同文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉参观会所。

颜晓芳致辞时说，明年1月起，所有外籍女佣每月都必须有一天强制休息日，会所的开幕正是时候。

她说：“会所将发挥重要作用，协助外籍女佣有意义地度过假期……（强制休息日）可让女佣们休息且充电，以及建立家户以外的支持网络。我们希望雇主和他们的女佣可尽早开始沟通，在休息日的安排方面达成协议。”

LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息

热词

分享热榜

符合条件者今年12月可获高达700元现金补助

卫生科学局吁请公众不要购买或使用五种含类固醇产品

身份证号绑定PayNow 最早在12月5日收到政府补助
4

【潮什么】别再逛明洞了！首尔年轻人现在爱逛哪些“洞”？
5

金管局与纽约联储银行 探讨使用批发中央银行数码货币

更多精彩内容