躲史德林路咖啡店被烫伤 麝猫人道毁灭

来自 / 新明日报

文 /
杨量而

发布 / 2022年11月20日 2:56 PM

更新 / 2022年11月20日 3:35 PM

躲在史德林路咖啡店的麝猫，最终因被烫伤，身体状况不好，遭人道毁灭。（档案照）
躲在史德林路咖啡店的麝猫，最终因被烫伤，身体状况不好，遭人道毁灭。（档案照）

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（早报讯）麝猫躲咖啡店被救走后，公园局表示，麝猫除了被烫伤，身体状况也糟糕，最后只能人道毁灭。

《新明日报》日前报道，一只麝猫（common-palm civet，俗称果子狸）上周五（11月18日）一早出现在史德林路第49座组屋楼下的咖啡店，由于幼小的麝猫躲在天花板墙角的水管不肯下来，最后由国家公园局人员将它移走。

公园局野生动物管理与外展处长侯俊明回复《新明日报》询问时说，公园局接获通报后，派遣受过训练的承包商到场把麝猫从咖啡店移走，随后将它送到动物园检查身体，但被兽医诊断其状况不佳。

另外，侯俊明也指出，麝猫因为在咖啡店接触了店里的用具，所以也被烫伤，最终被人道毁灭。

他说，麝猫是新加坡常见的一种果子狸，它们通常生活在城市地区的森林、公园、红树林甚至建筑物的屋顶空间。麝猫天性夜行，喜欢待在树上和高处。

侯俊明提醒公众，果子狸是生性害羞的动物，若遇到它们，应该保持冷静，从安全距离观察，不要逼近或是追逐它们。

若遇到果子狸受困在家中又无法让它自行离开，或是看到果子狸受伤，又或是需要任何有关应对果子狸的建议，可联络公园局动物应对中心（Animal Response Centre）1800-476-1600。

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