“淘汰化石燃料”未被纳入协议 COP27成员国大感失望

（早报讯）第27届联合国气候变化大会在损失与损害方面取得历史性进展，但在减缓气候变化措施上所达成的协议，让不少国家及环保人士大失所望。

11月20日出炉的最终协议文本中，印度和欧盟提出的逐步淘汰包括石油和天然气在内的所有化石燃料的建议，并没有被采纳，而几乎复制去年在格拉斯哥气候峰会所做的承诺，即加速采取措施逐步减少使用有增无减的煤电和淘汰化石燃料补贴，以及把全球升温幅度维持在1.5摄氏度以内。

这一平淡措辞遭与会代表及观察人士抨击，认为全球减排只是原地踏步。

澳大利亚谈判成员萨莉（Sally Box）代表美国和加拿大等九个国家发表声明说：“鉴于最新科学研究的严峻结论，我们必须采取更多行动，包括认识到全球排放必须在2025年前达到峰值，以保持控制1.5摄氏度升温的可行性。”

新加坡有95%的电力依赖进口天然气供应。被问及对文本措辞的反应时，永续发展与环境部长傅海燕仅表示，将尽其所能遵守国际协议。

“我们在可再生能源方面的选择有限，但我们将尽最大努力让我们的能源、电力和工业部门减排。我们在氢能的研发投入，表明了我们寻找替代能源的意图和决心。”

傅海燕也同意，各国在气候减缓以及提交减排目标方面仍有待改善。

她说，随着大会明年进入全球盘点（global stocktake），新加坡会继续敦促各国履行他们在《格拉斯哥气候公约》所做出的气候承诺，以及提交国家自定贡献预案（NDC）与长期低排放发展战略（LEDS）目标与进展。

在《巴黎协定》下，各国将从2023年起展开每五年一次的全球盘点，检视各方在减排、气候减缓行动、资金承诺等行动的进展。

傅海燕认为，除了气候谈判，私人与金融领域的参与对于全球绿色行动至关重要，她也乐见这一领域在本届大会发展势头迅猛。“志同道合的国家正在汇集资源、建立联盟、启动项目，以加速脱碳。我们希望这些会成为开拓者，推动更多人加入项目。”

大会期间，傅海燕率领的新加坡团与文莱、中国、美国、澳大利亚、日本、新西兰、秘鲁和蒙古等国的部长级官员展开双边交流。

此外，新加坡也加入数个气候联盟，如旨在2030年前结束森林砍伐的森林和气候领袖伙伴关系；由美国发起的净零世界倡议。并与巴布亚新几内亚及秘鲁签订协议，开展碳信用双边交易。

下一届联合国气候变化大会将于明年在中东国家阿联酋的迪拜举行。