羽总颁奖礼 骆建佑获三奖项成大赢家

（早报讯）2022年新加坡羽毛球晚宴兼颁奖礼星期日（11月20日）在滨海湾金沙酒店举行，我国头号男单骆建佑拿下年度最佳运动员和最佳团队等三个奖项，成为获奖最多的球员。

世界排名第三的骆建佑两天前刚结束澳大利亚公开赛，昨天（19日）才从悉尼飞抵新加坡。他在澳洲站表现不俗，虽然止步八强，不过已获得足够的积分参加12月7日开打的曼谷年终总决赛。

骆建佑凭借这一年在羽坛的表现，获颁年度最佳运动员奖。在由媒体投票的年度最佳运动员奖项中，骆建佑也击败队友许永凯／陈薇涵、杨佳敏和郑加恒，获得这个奖项。

现年25岁的骆建佑不只是在2021年世锦赛赢得男单金牌写下新加坡历史，他还是首位在世界羽联世界巡回赛超级500赛夺冠的新加坡男单、世界排名最高的新加坡男单，以及新加坡首位参加年终总决赛的男子球员。

文化社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉（右一）是当晚的颁奖嘉宾，他在颁奖前与我国羽毛球队一起合照。（梁麒麟摄）

在今年的亚洲团体锦标赛和伯明翰共和联邦运动会混合团体赛中，骆建佑也作出贡献，助球队斩获两枚铜牌。7月在共运会获得铜牌的队伍也获颁最佳团队奖项。

获奖名单如下：

最佳残疾运动员奖：洪志雄

最佳运动员奖（媒体票选）：骆建佑

最佳团队奖：共和联邦运动会团体

最佳男少年运动员奖：约翰·普拉乔戈和倪祖杰

最佳女少年运动员奖：李心仪

最佳突破奖：黄嘉盈和金羽佳

最佳表现奖：许永凯和陈薇涵

最佳运动员奖：骆建佑