卡塔尔世界杯揭幕战 本地反应冷清

（早报讯）2022年卡塔尔世界杯揭幕战于本地时间星期一（11月21日）凌晨零时开赛，赞美广场、老巴刹及ActiveSG体育中心等多个播放比赛直播的场所均未出现大量人潮。

由于东道主卡塔尔和对阵的厄瓜多尔两支球队都非传统豪强，球队也没有广为人知的球星，加上电视提供赛事直播，因此在世界杯开赛首个夜晚，本地球迷并未展现出强烈的观赛兴致。

比赛开始时，裕廊西体育中心二楼的直播区仅有11人在场，而老巴刹直播区也只有约十人观赛。

德国队球迷杨德宇（24岁，学生）和两名同学在老巴刹用餐后一同观看了世界杯开幕式，但他们在揭幕战开始前便选择离开。

杨德宇说：“德国的每场球我都会看，但今年揭幕战的两支球队没什么看头，东道主没有往届实力那么强。”

为配合世界杯，老巴刹内设置了130英寸的LED显示屏直播赛事，并成功申请到将售酒时间延长至凌晨3时。但大多数商贩目前仍处观望状态并在晚上10时前打烊，他们将视接下来的人潮情况，决定是否延长营业时间。

大巴窑、巴西立、兀兰、后港和裕廊西的五家ActiveSG体育中心也播放了揭幕赛，每个中心最多能容纳50人。不过，裕廊西体育中心二楼的直播区只摆出23张椅子，开场时仅有11人在场。

曾在德国生活七年而支持德国队的奚江楠（12岁，学生）在比赛开始的两个半小时前就和她的父亲抵达直播区。

奚江楠说：“我原本期待能感受和其他人一起看直播的热闹气氛，没想到看揭幕赛直播的人不多，会有一点失望。但这也提供一个相对安静的环境，让我和爸爸可以好好欣赏比赛，培养感情。”