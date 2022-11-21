（早报讯）美国隔夜股市（11月18日）小幅上扬，道琼斯工商指数和标普500指数各涨0.59％和0.48％，纳斯达克指数持平作收。

美国联邦储备局的鹰派言论影响投资情绪，加上美国就业数据显示劳动市场依然吃紧，亚太股市上星期五（18日）普遍下跌，新加坡海峡时报指数闭市报3272.23点，全日跌13.81点或0.42％。

亚洲股市星期一（21日）开盘，起落参半。日本股市小涨0.20％，韩国股市跌0.33％。

星期一可关注的本地股票：

1. 莫雅控股亚洲（Moya Holdings Asia）要求暂停交易，公司之后将发布有关特别股东大会投票结果的文告。

2. 祐玛战略（Yoma Strategic）披露，已经获得监管同意，向Telenor收购它在Wave Money的所有股份。

3. 运通网城房产信托（EC World REIT）就脱售北港物流一期（Stage 1 Properties of Bei Gang Logistics）和崇贤港物流（Chongxian Port Logistics）的交易指出，尽管有效期已过，买方未签订交易融资文件。据信托了解，严格的冠病疫情管控、10月初的中国国庆节假期和中共第二十次全国代表大会，导致贷款方的内部审批程序被延误。

信托指出，签订交易融资文件不是交易的先决条件，但可能影响交易在今年12月31日之前完成。考虑到上述情况，信托强调，无论股东是否在特别股东大会上投票同意这项交易，都不能确定交易能完成。

4. 紫心集团控股（Zixin Group Holdings，前称中国之星食品集团）得到新加坡交易所批准，可延后至明年3月31日前，召开2022财年股东大会，以及可延后至明年3月16日前，发布可持续发展报告。

5. 目前停牌的KTL环球（KTL Global）申请延长脱离观察名单的期限，把现有的36个月延长12个月。