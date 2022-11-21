市场忧中国再收紧防疫措施 亚洲股市早盘疲弱

（早报讯）市场担心中国可能收紧冠病限制措施，亚洲股市上午普遍走弱。

本地股市星期一（11月21日）开盘跌7.58点或0.23％。截至中午12时，新加坡海峡时报指数报3246.14点，跌26.09点或0.80％。

区域主要股市也下跌，香港股市一度跌超过3％，上海和韩国股市盘中跌1％以上。

中国不久前宣布放宽隔离和旅游措施，然而上星期六（19日）出现了近六个月来首例与冠病有关的死亡病例，星期天（20日）又有两例。北京附近一个城市要求居民留在家中五天，关闭大学并停课，中小学、幼儿园暂停返校及线下教学。

渣打银行财富管理部首席投资总监布思哲（Steve Brice）认为，最新的感染和死亡案例对中国当局构成了挑战。

“投资者对放宽限制的预期，让我们看到中国市场最近一段时间出现了非常强劲的反弹。因此，投资者会非常关注中国当局接下来会如何因应。”

除了中国的疫情，市场也在等候美国联邦储备局公开市场委员会（FOMC）将在星期四（24日）公布的会议纪要。

Phillip Nova市场分析师萨赫德瓦（Priyanka Sachdeva）指出，投资者将密切关注FOMC会议记录，以了解接下来的加息路径。

萨赫德瓦说：“虽然有迹象显示，美国和欧元区的通货膨胀似乎已经开始降温，但对于央行来说，要停止加息，还缺少劳动力市场大幅降温的基本条件。”

先前因中国松绑防疫措施而一度大涨的本地股票，部分星期一上午滑落。凯德投资（CapitaLand Investment）跌0.28％左右、新翔集团（SATS）跌1.86％。

星展集团（DBS）和华侨银行（OCBC）上午跌超过1％，大华银行（UOB）跌0.60％。