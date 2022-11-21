登加11月推出2077个预购组屋单位 等候期仅三年多

（早报讯）来临的11月预购组屋销售活动中，登加项目Garden Waterfront I & II将推出2077个单位，等候时间为三年零四个月，是11月推出的项目中等候时间最短的。

建屋发展局星期一（11月21日）发文告，预告这两个新项目。当局说，随着新项目推出，这意味着登加自2018年11月推出首个预购组屋项目Plantation Grove以来，已提供近1万7000个单位。虽然工程受疫情影响有些延误，但目前有超过七成的登加预购组屋项目，等候时间为四年或更短。

Garden Waterfront I & II由18座组屋组成，楼高介于九层至16层，提供二房式灵活至五房式单位，Garden Waterfront I也有一些租赁组屋。建屋局说，这将满足组屋购屋者的不同需求，并为首次申请者提供充足、可负担得起，且等候时间较短的组屋选项。

毗邻裕廊区域线丰加站 主打可持续滨水生活

登加预购组屋项目Garden Waterfront I & II由18座组屋组成，楼高介于九层至16层。（建屋发展局提供）

Garden Waterfront I & II主打可持续的滨水生活，项目的南面是滨水公园（Promenade Park），公园南面则紧挨着登加水池（Tengah Pond）。公园内有各种休闲设施供居民使用，如游乐园林（nature play garden）、健身设施和观景台。

登加水池的面积14公顷，大约等于14个足球场。建屋局，连同公用事业局和国家公园局，正着手发展这个人工池塘。它日后将为登加新镇南部储存雨水，同时为居民提供一个风景优美的休息场所。

Garden Waterfront I & II预购组屋项目毗邻裕廊区域线的丰加站。（建屋发展局提供）

Garden Waterfront I & II也毗邻裕廊区域线（Jurong Region Line）的丰加站，这个地铁站预计2027年通车。与地铁轨道平行的是一条宽16公尺的无车花园走廊，可连接居民和地铁站，鼓励绿色通勤。

地铁站旁还有超市、商店、食肆和餐馆，可供居民购买必需品，或是一边用餐一边欣赏滨水美景。

早前报道，Garden Waterfront I & II组屋单位采用无横梁室内设计，让居民可根据自己的需要和个人喜好，更灵活地调整单位格局。