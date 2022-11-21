地铁知新馆开幕 推广新加坡地铁发展史

（早报讯）配合新加坡地铁投入服务35周年，SMRT和陆路交通管理局联合设立新加坡地铁知新馆，通过与学生分享我国地铁发展史，激发他们对地铁业的兴趣。

坐落于万礼车厂的新加坡地铁知新馆（Singapore Rail Discovery Centre）星期一（11月21日）正式开幕。这座知新馆是我国首个专门介绍本地地铁网络的展览中心。

1987年11月7日，地铁南北线杨厝港站至大巴窑站的五个地铁站投入服务。在这35年间，我国增设了187个地铁站，现已有192个站。

地铁知新馆设有三个展区，除了追溯我国地铁网络过去35年的发展史，也展现地铁业如何利用科技取得目前的成果。

其中，名为“地铁的未来”（The Future Of Rail）展区向访客介绍地铁业的发展走向，及SMRT如何培训与招揽人才，以确保公司不断创新和变革，并保持地铁服务的高效率。游客也可在这个展区做性格测试，来分析自己的性格适合从事哪份与地铁业相关的职位。

交通部长易华仁受邀为地铁知新馆主持开幕仪式。他致辞时说，在未来10年，随着汤申—东海岸地铁线的通车、裕廊区域线和跨岛线的落成，我国地跌网络将扩大50%。

他说，我国地铁系统的成功是先驱们大胆的决定、全体员工的不懈贡献，以及新加坡人过去35年选择乘搭地铁所共同取得成果，这也是展馆要向年轻一辈传递的新加坡故事。

由于地铁知新馆位于受管制区域，目前只开放给以学生团为主的学校与机构报名参观。有兴趣参观的机构可电邮outreach@smrt.com.sg了解详情。