拉耳抓颈拉手拖行 幼教师承认虐待四岁自闭童

（早报讯）称午餐没吃又累又饿，幼儿园女教师对四岁自闭男童施暴，星期一（11月21日）早上承认虐童。

今年51岁的新加坡籍女子承认面对两项虐童及对未成年人士动粗的罪名。

为保护受害男童，法官谕令媒体不得公开被告的身份。

《新明日报》日前报道，事件发生于2020年12月2日下午，地点是位于宏茂桥的某家幼儿园。受害男童的母亲当时申诉，儿子被幼儿园教师虐待。

根据案情，被告从2013年开始，就在案发幼儿园担任教师，除了负责教华语外，也负责帮孩子们冲凉、安排睡午觉等。事发后她遭解雇。

受害男童案发时四岁，于2020年1月开始到幼儿园上学。男童患有自闭症，家长曾通知幼儿园，被告因此知道男童是特需儿童。

案发下午，孩子们当时睡午觉，其他孩子都躺下后，被告负责哄受害男童入睡，另一名教师则照顾另一名有特别需求的孩子。然而，受害男童一直不肯睡觉。被告还没吃午餐，又累又饿，心烦意乱，开始对男童动手。

她先是一把推了趴着的男童，害他翻滚至睡垫外，然后拉着他的手在地上拖行。男童尝试挣扎爬走，被告却拉着脚踝不让他走，还用力拉了他的双耳、用手指抓伤他的颈项。男童痛得抱头，被告仍不放过他，又推又拉。同事听到男童哭喊声后赶到，被告才停手。

谎称不听话 挣扎时弄伤

母亲接孩子时，发现颈项上有抓痕，因此找被告对质。不过，被告撒谎，说男童睡午觉时不听话，挣扎时“不小心”受伤。

母亲带男童回家后，发现他身上有不少伤痕，立刻向幼儿园校长投诉。校长再次问被告，被告继续撒谎。校长调阅闭路电视画面，被告终于承认罪行。

母亲隔天带男童到医院，过后报警。警方调查后，今年7月正式将她逮捕。案件展期下判。