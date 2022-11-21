“槟城粿”难居家卖 七旬伯不卖了

（早报讯）在家重新开业才两个月，七旬翁因生意惨淡，决定用完最后一包面粉就结业退休，不卖“槟城粿”了。

《新明日报》早前报道，张亚咪（74岁）三年前在万国弯一家咖啡店创业卖“槟城粿”，但在今年8月因故结业。一个月后，夫妻俩决定在家重新开业。如今却因生意不好，决定提早退休。“槟城粿”也是本地人熟悉的面煎粿。

张亚咪告诉《新明日报》，之前的新闻刚被报道时，很多顾客从全岛各地跑到他家买面煎粿。但是，时间一长，生意便越来越惨淡。生意最差的一天仅赚5元，也相当于四五片面煎粿。他经常因卖不完面煎粿，而倒掉备料。

“我们的红豆和椰丝馅料都需要花几天的时间准备，卖不完丢掉的话，就会很浪费。以前我在咖啡店卖面煎粿，一天可以赚一两百元，但现在平均一天赚不到30元。虽然很多顾客都说我的槟城粿很好吃，但他们住得远，我家较偏僻，他们无法经常来。”

张亚咪因不擅长使用科技，所以无法提供送餐服务。

他透露，常有顾客事先预订，最后却未按约定时间取餐。

“槟城粿现做现卖才好吃。记得有一次，顾客打电话来预订七片面煎粿，我说等他到了再做，但他却坚持回家热来吃，还说下午4时来拿。我做好了等他来，可是等到傍晚六七时，他都没来。我打过去才知道他不来了……”

张亚咪说，对方后来说要通过电子转账付款，但他拒绝了。

“现在大家喜欢送餐上门，但是面煎粿很便宜，我没有车，另外找人送餐又需要付费，非常不划算。我们也不怪顾客，只是每天都担心顾客订了面煎粿却不来拿。现在都不敢接订单做了。”

考虑2万元卖秘方

他指出，等卖完最后一包25公斤的面粉，他们就打算退休，不做生意了。张亚咪预计，若日卖100片面煎粿，“槟城粿”预计两周后就能结业。“我们老了，就算找到摊位营业，也要搭德士去工作，不太方便。”

若有人感兴趣，想要接手，张亚咪考虑以2万元卖秘方。