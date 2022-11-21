新加坡与韩国签署数码伙伴关系协定

（早报讯）新加坡与韩国签署“韩国—新加坡数码伙伴关系协定”（Korea-Singapore Digital Partnership Agreement，简称KSDPA），合作设立前瞻性的数码贸易规则和规范，促进数码系统的相互操作（interoperability）。

这是我国与贸易伙伴签署的第四个数码经济协定，也是我国首次与亚洲国家达成的这类协定。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生和韩国产业通商资源部通商交涉本部长安德根，星期一（11月21日）代表签署协定。

KSDPA将深化个人资料保护、电子付款、人工智能和源代码（source code）保护等新兴领域的双边合作。这将使跨境数据流动更加无缝，并为企业和消费者建立可信赖和安全的数码环境。

陈诗龙在签署会上讲话时说，新加坡和韩国的双边贸易在去年增长26％，使韩国成为我国第七大贸易伙伴。双方的经济合作已扩大至很多新的领域，如促进创新和起步公司、绿色经济和数码经济。

他指出，KSDPA将通过把新加坡和韩国的数码规则划一，以及强化标准，来提升两国的数码连通、支持跨境数据流动，并鼓励新兴领域的合作。

另一方面，陈诗龙医生和安德根也签署了实施韩国—新加坡数码经济对话（Korea-Singapore Digital Economy Dialogue）的谅解备忘录。这项谅解备忘录旨在提供一个平台，促进新加坡和韩国业界人士和学术专家之间的数码经济合作。