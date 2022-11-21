海指再下滑 星期一跌0.66%

（早报讯）本地股市在多数蓝筹股下跌的影响下，延续上个星期五的跌势，新加坡海峡时报指数星期一（11月21日）早上一开盘就下跌0.23％，全天下跌0.66％或21.61点，收市报3250.62点。

全天交易量17亿2000万股，交易额9亿6536万元。上升股184只，下跌股355只。

投资者套利以及担忧中国再次收紧防疫措施，导致本地蓝筹股普遍下挫。

马来亚银行证券主要经纪商业务交易主管霍查尼（Tareck Horchani）接受《联合早报》访问时表示，海指下滑主要是技术性因素，因为它跌穿了3300点的支持位。

跌幅最大的成份股是房地产信托，其中星狮物流商产信托（Frasers L&C Tr）跌幅达3.51％，收报1.10元；丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）下滑2.42％至1.61元；丰树泛亚商业信托（Mapletree Pan Asia Commercial Trust）则退低2.29％至1.71元。

逆势上升的是怡和控股（JMH），上涨1.58％至46.89美元；扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）上扬1.54％至1.32元；怡和合发（Jardine C&C）收高0.84％至29.90元。

亚太股市方面，也因为对中国大陆可能在这个月放宽防疫措施的期许因出现死亡病例而破灭，导致多数股市以跌盘作收。香港受到的影响最大，下滑1.87％；上海和深圳股市则小幅下跌0.39％和0.04％。首尔下跌1.02％、台湾退低0.38％，而悉尼则跌0.27％。唯一抗跌的是东京股市，它以上涨0.16％闭市。