指示卡车司机悄悄卸货 公司老板妨碍司法被判监

（早报讯）倾斗卡车超载无烟煤被截查，建筑公司老板得知后被指告诉司机“尝试逃跑”，结果司机与执法人员展开四个多小时的追逐战。老板过后指示司机在夜里悄悄将卡车从稽查中心开走，卸下超载的无烟煤后再开回稽查中心。

两人的行径最终被当局拆穿。

案发时是建筑公司Hiap Tat Holdings老板的陈杰华（56岁）星期一（11月21日）承认一项妨碍司法公正的控状，另一项抵触公路交通法令的罪名则交由法官下判时一并考虑后，被判坐牢10天。

来自马来西亚的钟光培（49岁）事发时是公司的倾斗卡车司机。他在2021年3月4日驾驶卡车打算到炮台路卸货。卡车的最高装载限制为28公吨，但当时卡车载有约36公吨无烟煤。

当天下午3时许，陆路交通管理局人员在炮台路进行稽查时怀疑卡车超载，当即指示钟光培将卡车开到新民路的稽查中心。

根据钟光培的说法，他当时拨电向被告求助，被告却告诉他“你尝试跑掉就是了”。

为了脱身，钟光培过后在途中至少八次“耍花样”，包括突然停下卡车、不愿继续驾驶卡车，以及试图改道摆脱稽查员和拔腿逃跑等，与稽查人员展开历时四个多小时的追逐战。稽查人员最后将卡车拖回中心。

为了减轻因超载面对的处罚，被告当晚开车载着钟光培，摸黑到稽查中心，并将备用钥匙交给钟光培，指示他将被扣押的卡车开到13公里外的地方，卸下三至四公吨的无烟煤。

钟光培按指示行事，并在隔天早上若无其事地把卡车开回稽查中心，但当局前一晚发现卡车不见后，早已报警处理，警方进一步揭发两人的罪行。

律师陈俊良和黄国彦代为求情时指，虽然被告是钟光培的上司，但没有证据显示钟光培当时别无选择，只能遵从被告的指示。

控方则反驳指，被告是幕后给予指示的人，因此罪责比钟光培来得重，而且超载的卡车一旦翻覆可能会对司机和其他公路使用者造成伤害。

钟光培面对一项妨碍司法公正和两项抵触公路交通法令的控状，他2022年10月认罪后，被判坐牢一周。（人名译音）