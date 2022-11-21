李智陞：住房交易涨势放缓显示住宅市场开始趋缓

（早报讯）本地私宅和转售组屋交易涨幅有所收窄，这可能显示住宅市场开始趋缓。

国家发展部长李智陞星期一（11月21日）在新加坡产业发展商公会（REDAS）成立63周年纪念的晚宴上讲话时，表达了这样的看法。

他认为，最新一轮房地产降温措施推出不久，应该继续留意措施对市场带来的影响。

“以目前来看，公共住宅和私人住宅市场的交易量在过去一个月趋缓，可能是这两个市场放缓的初步迹象。我们会努力维持整体房地产市场的稳定。长期来看，这将对多数利益相关者有利，不论是发展商，还是买家。”

他还说，政府在2021年12月和今年9月推出新降温措施以降低需求，并确保人们谨慎借贷。

李智陞强调，经济展望不佳，但转售组屋和私宅价格仍出现明显涨势，若政府当时不采取行动，房价可能高于经济基本面和薪金增速。房价回调时引发的市场波动风险将会加剧，许多家庭和企业将受影响。

新加坡产业发展商公会会长谢仰丰在会上讲话时表示，他理解政府出台管制条例的用意，但希望政府能维持亲商政策，并协助房地产和建筑业者维持可持续的增长。

他说，冠病疫情在过去两年打乱各领域的运作，虽然目前情况有所改善，但通货膨胀压力、地缘政治紧张、高利率和社会的改变，让许多经济体和企业持续面对艰难挑战和不确定因素。他预测，在中期内，经济展望和增长可能会被始料未及的风险所影响。