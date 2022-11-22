（早报讯）中国可能再次收紧防疫措施，美国隔夜股市收低。道琼斯工商指数跌45点或0.13％，标普500和纳斯达克指数跌0.39％和1.09％。

本地股市在多数蓝筹股下跌的影响下，延续上个星期五的跌势，新加坡海峡时报指数星期一（11月21日）全天下跌0.66％或21.61点，收报3250.62点。

亚太股市星期二（22日）开盘起落参半，日本股市起0.70％左右，韩国股市跌0.25％。

本地星期二可关注股票：

1. 莫雅控股亚洲（Moya Holdings Asia）要求立即停牌。它披露，股东已经在特别股东大会上投票通过公司被私有化。有意接受脱手献议（exit offer）的股东须在12月5日，下午5时30分前这么做。不接受的股东将将继续持有非上市公司的股份。买方已经表明不会延后献议截止期限，也不会调高收购价。Tamaris Infrastructure出价每股现金9.2分收购莫雅控股亚洲。

2. 金光能源与资源（Golden Energy & Resources）3亿4631万美元（约4亿7856万新元）的现有票据已根据交换条件被接受，这占总额的92.35%。愿意交换的票据持有人估计将于11月28日收到利息。

集团于11月1日邀请一批总共3亿7500万美元、2026年到期的优先抵押票据持有人，转换为新一批以美元计价、2027年到期的优先抵押票据。两批票据的年利率都是8.5％。

3. 艺人许振荣创办的娱乐公司午言媒体（NoonTalk Media）首次公开售股（IPO），公众认购的450万股获得1.2倍超额认购，1750万股配售股也获得全额认购。它于星期二在新加坡交易所凯利板挂牌首日上市交易。午言媒体首次公开售股的发售价是每股0.22元，共集资480万元。

4. 创投公司趋势线（Trendlines）宣布策略转型计划，表示将重点从投资新公司转移到发展现有的成熟公司，集团将暂时停止对新公司的投资。根据新的策略，集团重组了它的营运活动，缩减人员，并大幅减少开支，预计2023年的运营费用将比2021年减少约200万美元。

5. 无招牌海鲜（No Signboard）截至今年6月底的第三季度亏损比去年同期减少23.7％，净亏大约126万元，每股亏损0.27分。第三季营收同比减少44.1％至99万元。

公司已与Gazelle Ventures签订了一份执行协议，投资者同意向公司投资多达500万元。公司也正在准备申请股票恢复交易，以及召开特别股东大会的通知函和文件。股东特别大会将于11月30日举行。