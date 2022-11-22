（早报讯）市场衡量各种风险，亚洲股市涨跌互现，本地股市上午涨16.55点。

本地股市星期二（11月22日）开盘涨10.69点或0.33％，涨幅一度扩大到0.82％。直到中午12时休市，涨幅收窄至0.51％，新加坡海峡时报指数报3267.16点。

日本股市涨0.32％，香港股市一度跌超过1％，大部分时候横摆的上海股市目前涨了0.80％左右。

亚洲股市涨跌互现，一方面投资者正在衡量中国冠病疫情再起的影响，另一方面也试图解析美国联邦储备局官员关于加息的评论。

Phillip Nova市场分析师萨赫德瓦（Priyanka Sachdeva）指出，中国冠病病例不断增加，促使当局在星期一加强了封锁和检测措施，全球股市因而承压。

萨赫德瓦说：“然而，亚洲股市在星期二上午普遍稳定，似乎正在等待有关经济展望的更多指引。”

联储局官员目前大致维持对抗通货膨胀的坚定立场。然而，旧金山联邦储备银行总裁戴利（Mary Daly）认为，须留意政策的滞后效应，而克利夫兰联邦储备银行行长梅斯特（Loretta Mester）表示，对放缓加息步伐持开放态度。

瑞银私人财富管理公司财务顾问庞塞克（Sarah Ponczek）在彭博电视上说：“在这样的年头，对联储局官员的任何一次讲话进行过多解读是非常困难，而且毫无意义的。我们预计联储局仍有可能在12月再次加息。”

向来最看好美国股市的摩根大通策略师科拉诺维奇（Marko Kolanovic）近日也说，联储局不可能在短期内转向，风险资产“将维持区间波动，下行风险更明显”。

受益于美国加息的本地银行股上午领涨，星展集团（DBS）涨0.96％，报35.60元、大华银行（UOB）涨0.47％，报30.17元，华侨银行（OCBC）涨0.24％，报12.48元。

艺人许振荣创办的娱乐公司午言媒体（NoonTalk Media）星期二在新加坡交易所凯利板挂牌首日上市交易，开盘价0.225元。截至中午休市报0.23元，较首次公开售股（IPO）的发售价每股0.22元，涨了4.55％。