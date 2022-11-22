第二份《未来经济技能需求》报告 为熟龄雇员提供职业规划建议

（早报讯）熟龄雇员有丰富的工作经验，但从事的领域也会经历转型，面对工作性质改变，他们只要“填补”所需的技能，将可以更有信心地胜任工作，或转换工作岗位。

星期二（11月22日）发布的第二份《未来经济技能需求》报告增添针对熟龄雇员的内容，为处在职业生涯中期的雇员提供培训及转换跑道的选项与建议，协助他们提高在职场的伸缩性，把握未来经济的机会。

由精深技能发展局自去年推出的常年报告，旨在让公众了解未来经济的高需求技能，以及吃香的可转移技能，帮助他们做职业与培训规划。

新的2022年报告增添面向熟龄雇员的章节。根据报告，本地居民劳动队伍约半数是年龄40岁至59岁者，主要从事营运与行政、行销及市场营销和客户服务、人力资源、金融与会计、工程与科技这五类工作。

以行销及市场营销和客服为例，这群工作者有客户管理、协商和应变能力等技能，可以在其他工作派上用场。报告就例举客服或银行客服人员若转行到营销人员或合规分析员，需要“填补”的技能，并列出相关课程。

教育部长陈振声星期二出席技能创前程奖项颁奖礼时说，报告旨在提供指引，让人们获取培训等相关信息，有能力自发地规划个人的学习旅程。

部分内容针对四五十来岁的雇员，建议可行的技能提升途径，支持他们在同个领域或跨领域转换工作。他指出，雇员可以把握优先技能，进入高增长领域；学习新技能，在高增长领域从事与现有职业有关联的工作；也可提升技能，更有效地胜任现有工作。

和去年一样，报告继续聚焦数码、绿色和关护经济这三个高增长领域所需的技能，另外也介绍制造业因应工业4.0计划转型所需的技能，共整理出18个新兴技能类别。

这些技能类别包括人工智能与数据分析、环境可持续发展管理、以人为本的护理、先进制造业与供应链等。100多页的报告附上各技能的说明，也有相关QR码让公众扫描登录，了解培训选项。

精深局是根据就业市场从2018年至2021年的职位招聘，找出高需求技能，以及吃香的可转移技能。

技能创前程新兴技能系列（SkillsFuture Series）课程明年起也会更新，根据数码、绿色和关护经济等新需求来归类。公众可上网查阅报告。