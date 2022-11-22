醉倒巴士站拳打救护员 男子监八个月

（早报讯）男子醉倒巴士站，救护人员到场查看，男子不肯合作，还拳打一名救护人员耳朵，被判坐牢八个月。

这起事件发生在今年4月2日晚上11时09分，地点在文庆路上段一带。

案情显示，有公众看见一名醉汉醉倒在芽笼1巷附近的巴士站，于是召了救护车。三名救护人员赶往现场，发现醉汉躺在地上，因此尝试捏他的斜方肌（Trapezius），看他有没有反应。

醉汉感觉疼痛，用右手往外挥，击中两名救护人员。

醉汉不等救护人员检查完毕，便起身离开。第三名救护人员跟在醉汉身后，试图说服他接受检查。

过马路时，醉汉在文庆路上段一带遇到朋友，救护人员上前解释说只想检查醉汉身体，确保他没事。怎料，醉汉突然冲向救护人员，往救护人员脸部方向挥拳。救护人员尝试闪开，但耳朵还是被击中。

救护人员事后到医院验伤，发现右耳挫伤。

醉汉阿都拉兴（38岁，译音）不久后被捕，接受调查时透露，案发当晚与五名朋友喝了三瓶烈酒和20罐啤酒。

不仅如此，醉汉也在今年2月20日凌晨1时半，在坎贝拉街（Canberra Street）第103B座组屋的多用途礼堂，对一名41岁女子拳打脚踢，导致后者脑出血，住院34天。案件调查期间，他又蓄意伤害救护人员。