新航2023年起 逐步增加往返东亚和东南亚航班

（早报讯）新加坡航空公司2023年3月开始逐步增加往返东亚和东南亚的航班。到了2024年3月，飞往泰国曼谷、韩国首尔和日本大阪等多地的班次，将恢复至疫情前水平，甚至更高。

新航星期二（11月22日）发文告宣布，明年3月26日至10月29日的北半球夏季运营季节将增加东亚、东南亚和澳大利亚的航班，满足飞往这些目的地的强劲需求。

其中，往返首尔的航班明年6月1日增至每天四班，往返釜山的航班也于明年6月2日恢复，每周四班。往来台北和大阪航班频率则分别在明年3月26日和5月1日，增加到每周14班。

飞往香港的航班明年也会陆续增加，到了10月1日增至每天四班。

东南亚方面，往返泰国普吉岛的航班明年3月26日增至每天四班，曼谷的则于10月1日增至每天五班。

到了后年3月，新航往返东亚和东南亚部分目的地的航班频率，将高出疫情前的2020年1月。当中包括韩国釜山和首尔、日本大阪和东京（成田）、台北、泰国曼谷、马来西亚吉隆坡、越南胡志明市和河内。

时隔近四年，空中客车A380明年5月16日将再度往返新加坡和澳洲墨尔本，每天从新加坡飞往悉尼的A380飞机5月17日则增至每日两班。

在评估旅行和容量需求后，新航也调整了美洲和欧洲的航班。

从明年5月15日起，新加坡—德国法兰克福—美国纽约的SQ26和SQ25航线，将由波音777-300ER客机取代A380飞行，仍会有头等舱服务。

往返洛杉矶的SQ35和SQ36，明年3月26日起频率从每天一班，减少到每周三班。到时仍会有每天往返洛杉矶的航班。

新加坡—英国曼彻斯特—美国休斯顿航线的SQ51和SQ52航班，明年3月28日将从原本的每周四班减少到三班。新航随后将在4月2日启动每周两班往返曼彻斯特的航班。

新航强调，新航飞往美国的航班调整后，客容量仍高出疫前水平。