午言媒体将扩充区域业务 或签大陆台湾与马泰艺人

（早报讯）娱乐公司午言媒体（NoonTalk Media）接下来会扩充区域业务，可能签下泰国、马来西亚、中国大陆和台湾艺人。

午言媒体公司创办人、执行董事兼总裁许振荣星期二（11月22日）在公司上市首日接受《联合早报》访问时，作以上表示。

许振荣本身是广播员出身，后来成为演员，在2011年创办了午言媒体，走上经商之路。10多年经商经历酸甜苦辣，如今公司上市每股售价0.22元，筹得总额480万元，成为新交所凯利板一家市值超过4000万元的公司。

对于选择在新加坡上市，他受访时说：“我在娱乐圈发展已20多年，多年来得到很多新加坡人的支持，有一次和人聊到上市计划，当时我觉得在新加坡上市，能够让更多的新加坡人拥有一家本地娱乐公司的股票。”

他指出，公司上市的主要动力，是希望让更多人、让投资者了解到午言媒体的业务，知道公司做的是什么。

许振荣说：“很多人知道我们是艺人公司，但不知道其实妆艺大游行是我们做的。上市是一个平台，能让更多人了解我们。”

他透露，当年创业是机缘巧合，其实是为了拍电影《那个夏天》，顺势便把几名演员签下来。他觉得如今这一切是“成事在天”。

冠病疫情使到市场对数码内容需求大增，也帮了公司一把。他说，公司在疫情来袭时迅速把业务数码化并转入直播平台，投入许多资源制作短片以便在数码平台播放，因此抢得“优先起跑点”。

他认为，这个行业在新加坡可以有很好的发展前景。在七八十年代，新加坡也有过辉煌时期，后来先后被日本、韩国和中国超越。不过，从以前的《小娘惹》到现在的《过江新娘》，足见新加坡人文色彩在本区域有市场，而《疯狂的亚洲富人》（Crazy Rich Asian）的例子，也显示这类人文色彩的影片具有国际市场。

午言媒体股票星期一（21日）首日交易，股价多数时候在发售价之上，最高一度达0.243元，闭市时报价与0.22元发售价一样。

如今按市价和市值计算，许振荣持有的62.55％股权价值2700万元，他如何看待这个成绩？

许振荣说：“这些数字对我来说只是数字。我们能走到今天，是对娱乐圈的热忱使然。我还希望做多一些作品，把这个圈子搞得更活络，这样对大家都更好，在国际上能见度更高。但这不是我一人的力量能够做到的。”