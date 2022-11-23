我国经济今年估计增长3.5％ 明年增长0.5％至2.5％

（早报讯）政府预测我国经济今年全年可增长大约3.5％，明年预计增长0.5％至2.5％。

贸工部星期三（11月23日）发布第三季经济调查报告指出，我国经济第三季扩张4.1％，比前一个季度的4.5％，有所放缓。

经过季节性调整，第三季经济环比增长1.1％，扭转第二季环比萎缩0.1％。

制造业第三季增长0.8％，和前一季的5.6％相比，明显放缓。第三季度的增长主要由交通工程、一般制造业和精密工程领域的产出扩张所支撑，抵消了电子、化工和生物医药制造业产出下降的影响。

公共和私人领域的产出都增长，建筑业同比扩张7.8％，扩张速度比第二季度的4.8％更快。

服务业同比增长5.8％，和第二季的5％相比，增速也同样加快。

贸工部指出，自8月份发布经济调查报告以来，新加坡的外部需求进一步放缓。主要原因是欧元区经济在能源紧缩的情况下，增长前景更差。与此同时，中国须继续应对反复出现的冠病疫情和房地产市场的衰退。

考虑到新加坡经济在今年首三个季度的表现，即同比增长4.2％，以及最新的外部和国内因素，贸工部把新加坡今年的经济增长预测从3.0％至4.0％收窄至大约3.5％。

展望2023年，大多数主要经济体的经济增长预计将一步放缓，美国和欧元区的增长速度将大幅放缓。

由于乌克兰战争至今仍未有终止迹象，贸工部也预期，全球供应中断的情况可能持续到2023年，但中断的程度和频率估计会和缓。

如果不出现下行风险，新加坡经济在2023年预计增长0.5％至2.5％。