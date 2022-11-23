星期三值得关注的股票

（早报讯）在能源和零售板块的带动下，美国隔夜股市星期二（11月22日）大涨逾1％。

标普500指数和纳斯达克指数各上扬1.36％，道琼斯工商指数则上涨1.18％。

消费电子产品零售商百思买（Best Buy）是标普500指数中表现最佳的股票。百思买的第三季业绩超出市场预期，公司调高全年销售预期。

受美国股市涨势的推动，亚太股市星期三（11月23日）开盘呈上升趋势，日本股市涨0.61％，韩国和澳大利亚股市分别涨0.63％和0.86％。

新加坡海峡时报指数星期二涨8.94点或0.28％，收报3259.56点。

以下是星期三值得关注的股票：

1.扬子江金融控股（Yangzijiang Financial Holding）宣布，它将与海丽凯资本（Heliconia Capital）合作通过一项基金向东南亚有潜能的中小企业投资，该基金的目标规模将高达1亿5000万元，扬子江将向基金出资8000万元。

2.资产管理公司贝莱德（BlackRock）的相关机构于11月18日，以65万元买入8万7600股，成为吉宝企业（Keppel Corp）的显著股东。

3.运通网城房产信托（EC World REIT）披露，董事会表示信托仍无法继续正常经营（going concern）。信托经理人表示，目前正与现有岸外和在岸银行贷款的主要借贷方协商，为即将在2023年4月底到期的贷款进行再融资。

4.荣南控股（Yongnam Holdings）星期三早上开市前申请暂停交易，表示之后会宣布消息。