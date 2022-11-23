近1万个预购组屋单位开放申购

（早报讯）近1万个预购组屋单位即日起开放申购，加冷黄埔、乌鲁班丹和锦茂区三个黄金地段组屋项目中，乌鲁班丹项目的四房式单位不含津贴售价最高达72万5000元，是本轮活动中售价最高的。

建屋发展局星期三（11月23日）发文告说，这次的预购组屋销售活动推出10个项目，共9655个单位。这是历来最大型的预购组屋销售活动，为了让潜在买家有更多时间考虑，申购期从一般的七天延长至九天，即会在12月1日截止。

建屋局指出，本轮活动有约六成单位，即5861个单位都坐落在非成熟市镇，而这些非成熟市镇的项目中，所有四房式单位的售价都低于40万元。

至于黄金地段组屋项目，这次三个项目的津贴回收率都是6%，与之前的六个项目一样。津贴回收率意味着屋主在满足最低居住年限后卖出单位时，须将转售价或估价的6%归还建屋局，视何者为高。

乌鲁班丹的Ulu Pandan Banks靠近杜佛地铁站，有270个三房式和1060个四房式单位，预计2029年第三季竣工。四房式不含津贴售价介于54万6000元至72万5000元。

邻近波那维斯达地铁站的锦茂Ghim Moh Natura则有42个二房式灵活单位、229个三房式和720个四房式单位，料2028年第一季建成。四房式不含津贴售价介于51万6000元至69万6000元。

加冷黄埔Kallang Horizon同样毗邻加冷地铁站，有72个三房式和405个四房式单位，预计2028年第一季竣工。四房式不含津贴售价介于50万9000元至69万元。

义顺、登加、女皇镇和武吉巴督也有新项目

除了三个黄金地段项目，其他七个项目位于义顺、登加、女皇镇和武吉巴督。女皇镇Queensway Canopy的996个单位中，有245个是社区关爱组屋单位，为年满65岁年长者提供结合住宅和看护模式的住房选项。

除了预购组屋，买家即日起也可通过剩余组屋销售活动，申购遍布各区的1071个剩余组屋单位。这批组屋约有31％已建成，其余仍在兴建中。

建屋局明年2月将在裕廊西、登加、加冷黄埔和女皇镇等推出约4400个预购组屋单位，5月则会在登加、勿洛、加冷黄埔、实龙岗和女皇镇等推出约3800到4800个单位。