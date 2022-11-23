新积分制第二批小六考生升学率维持98.4％ 68.4％升上快捷源流

（早报讯）小学离校考试毕业生星期三（11月23日）领取成绩单，升学率连续七年维持在98.4％，68.4％考生能升上快捷源流，与上一届相同。

今年的考生是第二批在新积分等级制下参加小六会考的学生。

根据教育部的文告，今年共有3万7095名学生参加小六会考，当中有98.4％可以升上中学。

与去年一样，68.4％考生可以升上快捷源流；编入普通（学术）源流和普通（工艺）源流的学生分别占18.7％和11.3％，比率同上一届接近。

无法升上中学的学生可留级重考，或到北烁学校或圣升明径学校升学。

教育部建议家长，除了截分点，在选校时应考虑孩子的兴趣和强项，学校的专长项目、校风、与住家的距离等多个因素，来选择适合孩子的中学。（李冠卫摄）

今年和去年在新积分制度下的两批考生，升上快捷源流的比率，皆比前年在旧的T值总积分（T-score）制下来得高。2020年，被编入快捷源流的学生占66.3％。

小六会考沿用近五十年的T值总积分（T-score）自去年走入历史，会考改以“八级”的积分等级(简称AL)制，旨在评估学生自身学习表现。考生每科的积分等级介于AL1至AL8，AL1最优秀。四个科目的积分等级加起来等于考生的总成绩，介于4分至32分。

编入中学普通（学术）和普通（工艺）源流的学生可通过科目编班计划，根据小六会考个别科目的积分等级，从中一开始修读较高水平的科目。教育部指出，这批2022年被编入普通（学术）和普通（工艺）课程的小六考生当中，约62%升上中学后可修读至少一个较高水平的科目。

0.8%小六考生因确诊冠病无法应考

今年的考生当中有300人因冠病检测呈阳，无法考至少一份试卷，获得当局特殊考量，占总人数的0.8％。

让考生选择中学的中一互联网系统（S1-IS）从今天（11月23日）上午11时30分起开放，至11月29日下午3时。教育部建议家长，除了截分点，在选校时应考虑孩子的兴趣和强项，学校的专长项目、校风、与住家的距离等多个因素，来选择适合孩子的中学。

中学分配结果将在12月21日至23日期间公布，家长可通过手机简讯或S1-IS系统网站得知分配结果，也可到孩子所属小学查询所分配到的学校。