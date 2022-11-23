亚股早盘普遍上扬 海指高开低走

（早报讯）受隔夜美国股市的强劲走势带动，亚洲股市星期三（11月23日）早盘普遍上扬，不过投资者观望美国联邦储备局即将发布的政策会议记录，整体交投情绪谨慎，本地股市高开低走。

截至中午12时，新加坡海峡时报指数跌6.7点或0.21％，报3252.86点。整体股市交易量6亿零338万股，交易总值4亿2319万元。全场有224只上升股，下跌股有184只。

占海指权重最大的本地三只银行股星期三上午全面下滑，星展集团（DBS）的跌幅最大，跌0.76％至35.31元。华侨银行（OCBC）和大华银行（UOB）分别跌0.16％和0.13％，报12.41元和30.07元。

区域主要股市都呈涨势，其中香港、韩国和澳大利亚分别上涨0.42％、0.66％和0.63％，上海和深圳则下滑0.19％和1.05％。

新加坡瑞士信贷的高级投资策略师苏雷什·坦蒂亚（Suresh Tantia）说，对亚洲投资者来说，最重要的还是中国是否重开。她认为中国重新开放过程会比较慢，不会仓促进行。

辉立证券研究部高级投资分析师蔡栋梁受访时说，海指星期三早上开盘时一度上涨0.8％，主要是因为受到美国隔夜股市的推动，以及我国上调全年贸易预测。

贸工部星期三发布第三季经济调查报告，新加坡企业发展局也发布第三季贸易数据。

我国经济第三季扩张4.1％，比前一个季度的4.5％放缓。政府预测，我国经济今年全年可增长大约3.5％，明年增长则预计放缓到介于0.5％至2.5％。

在非电子出口推动下，新加坡第三季非石油国内出口（NODX）同比增长7.2％。电子出口下滑1.8％，结束连续九个季度增长的势头。企发局把全年非石油国内出口从增长5％至6％，上调到6％。不过，当局预测非石油出口明年会陷入萎缩，幅度介于零至2％。