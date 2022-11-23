截至6月 不到三成国人使用技能创前程补助

（早报讯）截至今年6月，仅29％新加坡人使用技能创前程培训补助。国会预算委员会建议政府加大力度鼓励人们使用补助，包括通过雇主来推动雇员善用补助。

国会预算委员会星期二（11月22日）向国会提呈报告书，把检讨重点放在终身学习和职业配对，以及产业转型蓝图的推行。

根据星期三（23日）公开的报告，过去三个财年，政府平均每年花12亿元在就业与技能培训计划。过去两年，政府也拨出84亿元来推行培训和职业配对计划，直到2023财政年。截至2021财政年，已花了34％拨款。“新心相连”就业与技能计划惠及约2万人。

从2020年9月至2022年2月，招聘奖励计划（Jobs Growth Incentive，简称JGI）帮助近70万9000名本地雇员。

委员会关注雇主对雇员培训的积极程度，财政部对此反映，参与获政府资助培训项目的企业从2019年的1万4000家增加到去年的2万4000家。

不包括疫情年，自2010年，为雇员提供培训的私企所占比率，也保持在70％以上。

国会预算委员会呼吁各机构继续加大力度推动终身学习，尤其当只有约29％新加坡人使用了技能创前程培训补助。委员会建议，可探讨通过雇主来呼吁雇员利用补助。

针对产业转型蓝图的资金，财政部向委员会反映，截至2021财年，政府已承诺为23个产业转型蓝图投入约65亿元。

2016至2021财年，超过42万个企业项目获得企业发展计划和经济发展支援计划的资助，99％来自中小企业。

各产业转型蓝图的计划会在年底更新，并于明年中推行，因应市场需求改变，包括加速数码化进程，并着重在可持续发展的工作。

委员会建议，政府促进不同产业产业转型的合作项目，分享不同产业转型的成果，在2025年以后继续加强计划。