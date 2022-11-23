集装箱堆垛机突倒下 司机急跳乘客座保命

（早报讯）集装箱堆垛机（stacker）突然倾斜倒下，集装箱压中一辆拖车头，司机危急时刻跳到乘客座上保命，逃过一劫。

这起工伤事故发生于上周六（11月19日）中午约12时40分，地点在大士南12道第15A。

社交平台Instagram账号Singapore Incidents日前贴出一段视频，显示事发地点是一个叠放集装箱的地方，后方堆叠了数百个集装箱。

根据视频，现场一片狼藉，可见一架堆垛机侧翻，掉落的集装箱则击中一辆载着集装箱的白色拖车，导致拖车侧身倾斜。另外，堆垛机的吊臂则击中绿色拖车头，导致车头变形凹陷；另一个集装箱也砸在吊臂上。

视频中也传出阵阵车笛声，相信是吊臂压在绿色拖车驾驶座位置所致，现场气氛紧张。数名工作人员事后到场协调。

据《海峡时报》报道，被击中的绿色拖车头，事发时司机还在车内，这名30多岁男司机来自印度。

司机雇主Wendy Transport Enterprise Company的发言人称，司机当时正在卸下一个集装箱，岂料突然发现集装箱堆垛机就要翻覆了，速速跳到乘客座位上，成功保命。

发言人透露，“司机事后在乘客座上不省人事，随后另一名司机把他拉了出来，由一名经理送他就医。”发言人也补充道，司机在今年刚加入公司，工作时间不到六个月。

人力部：正在调查事故

人力部受询时证实这起事故，目前正在调查此事。

当局说，一架集装箱堆垛机在吊起两个集装箱时突然倾斜，并砸中在附近的一辆拖车头（prime mover）。

发言人证实，拖车头司机没有受伤，过后被送入黄廷方综合医院观察，司机也获得了四天病假以便康复。

人力部透露，涉事堆垛机为Pacific Trans Pte.Ltd所属，并已指示涉事公司停用在该处的堆垛机。