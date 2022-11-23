荷兰坡优质洋房地段以1亿零600万元求售

（早报讯）荷兰路附近的一幅优质洋房地段公开招标，要价1亿零600万元，比上一回在去年推出求售时高出55％。

负责销售的房地产咨询公司莱坊（Knight Frank）星期三（11月23日）发表文告说，这幅位于荷兰坡（Holland Rise）的地段面积为5万2992平方英尺，可建造两三栋优质洋房。

若按1亿零600万元指示价成交，每平方英尺要价为2000元。

同一幅地段曾在去年1月招标，当时要价6800万元。

文告说，地段附近有不少设施，包括荷兰村地铁站、小贩中心和咖啡座。地段距离乌节路和中央商业区约10至15分钟的车程。

莱坊资本市场部执行董事蔡竺樾说，地段四周的居住环境清幽休闲，买主可自由设计和建造洋房。

“优质有地住宅的数量有限，尤其是这种大面积地段的洋房，加上外国超高净值家庭愿意为这种房子支付高额租金，我们预测这幅地段能吸引许多潜在买家。”

根据莱坊从市区重建局网站Realis获得的资料，附近位于康华花园（Cornwall Garden）的一幢优质洋房最近以4700万元成交，尺价为2162元。位于白宫园（White House Park）的另一幢优质洋房以4550万元售出，尺价为3017元。