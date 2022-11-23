宏茂桥组屋疑电源失火 屋主急叫疏散 邻居帮忙灭火

（早报讯）疑电源失火，屋主跑出家通知附近居民疏散，好心邻居拎着水桶进出失火单位四次，朝失火处泼水，阻止火势蔓延。

这起火患发生在星期三（11月23日）早上8时30分，地点在宏茂桥1道第307C座组屋的16楼单位。

当时男屋主惊悉失火后，连忙跑出屋外通知左邻右舍疏散到楼下。

蔡姓女居民（76岁，退休）透露，失火单位住着三人，一名老伯、儿子和媳妇，但老伯几周前入院，如今剩下儿子和媳妇住在里面。

当时独居的蔡女士吃完早餐后，突然闻到一股烧焦味，又看到单位冒出浓烟，正准备更衣逃跑，就听到老汉的媳妇来敲门通知。

协助灭火的邻居森迪向记者讲述当时的救火情况。（庄耿闻摄）

另一名居民森迪（47岁，工程师）最初接到通知，以为老伯出事，他先叫妻子带家人下楼疏散，自己则独自到失火单位，却看不见老伯身影，于是尝试灭火。

他返回家中，拧开三个水龙头同时接水，随之拎着水桶跑到单位里泼水，再返回屋内拿另一个水桶。

“我泼到第四桶水时，民防部队就到了，他们说火势太大，让我下楼等着。”

据森迪形容，火势相信是从电视处烧起来，他进入查看时，大火已经扩散到附近床单，所幸无人受伤。

民防部队证实接获通报，指火患涉及客厅物品，他们使用一支水枪和一个压缩空气泡沫背包灭火。

初步调查显示，大火相信是客厅的电源引起的。在民防部队抵达前，屋内两人从受影响单位自行疏散，一人因吸入过多浓烟接受医疗人员评估，但他拒绝送院。