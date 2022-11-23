平台人员遇到工伤 应获得跟员工同等工伤赔偿

（早报讯）平台人员如果在为平台工作时受伤，该平台必须给予人员与工伤赔偿法令同等水平的工伤赔偿。

平台人员咨询委员会建议，平台员工应和一般雇员一样，在工伤赔偿法令下受益，包括可索偿医疗费、若因工伤拿病假应有收入补偿、永久受伤或死亡赔偿。

在工伤赔偿法令下，平台公司也须支付他们在其他同类型工作平台上的收入损失，但不包括他们全职工作或其他类型非平台自雇工作的收入。

委员会也认为，同一名平台人员可能在不同平台接单，遇到工伤时，正在为哪一家平台接单，就应向那家平台进行索偿。

委员会已同保险公司确认，不同平台应根据该平台的市场份额，也就是旗下平台人员人数乘以他们在该平台的收入，缴付相应的保费。

这种赔偿考虑到各公司不同程度的风险，假设平台公司的事故率相同，有10％平台人员的公司就得为10％的赔偿负责。

委员会也建议政府制定标准，判断不同类型平台人员什么时候属于工作中，例如私召车司机和送餐员等候订单时。

目前一些平台也提供基本的工伤保险，但投保额不高，业内做法也不平均。委员会指出，由于目前工伤赔偿的保险市场具高度竞争性，因此不建议推出单一模式以避免政府过度干预市场。委员会也不建议平台公司扩大集体意外保险，因为个人意外保险要达到工伤赔偿法令范围和水平，保费会大幅增加。