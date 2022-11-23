亚太股市星期三普遍上涨 海指窄幅波动收跌0.1％

文 /
王阳发

发布 / 2022年11月23日 5:58 PM

更新 / 2022年11月23日 7:11 PM

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（早报讯）亚太股市星期三（11月23日）普遍上扬，不过投资者观望美国联邦储备局即将发布的政策会议记录，加上中国冠病病例增加，交投相对的谨慎。新加坡股市的海峡时报指数星期三窄幅波动，小跌0.11％或3.57点，闭市报3255.99点。

随着美国纽约隔夜股市星期二（22日）显著扬升超过1％，悉尼、首尔、香港和上海股市星期三各涨0.62％、0.53％、0.57％和0.26％。深圳股市则小跌0.34％。东京股市休假。虽然中国疫情升温，加息速度放缓的预期支持着香港股市。在新加坡，政府下调明年经济增长预测，房地产投资信托和星展集团给予海指压力。

路透社报道引述StoneX Financial公司高级市场分析师马修·辛普森（Matthew Simpson）说：“虽然新闻聚焦于中国最新一轮的封锁，但现实情况是，自从中国在11月11日发布了20条新的放宽防疫措施以来，这些封锁并没有那么严重。”

新加坡股市星期三整体交易量减至11亿3000万股，交易总值减至8亿2000万元。全场上升股282只，下跌股240只。

30只海指成份股当中，多达17只股价下跌，九只上涨，四只持平。星展集团控股（DBS）多数时候下跌，收报35.33元，跌0.70％。跌幅最大的是DFI零售集团（DFIRG），股价跌3.21％，闭市报2.41美元。

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