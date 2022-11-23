对学华文有热忱 孟加拉裔小六男生高级华文考出好成绩

（早报讯）在家缺少讲华语的环境，与同学沟通主要讲英语，中华小学孟加拉裔男生在学习华文方面，看似条件不足，却能凭着“把不懂的问到懂为止”的好学精神，不仅在小六会考普通和高级华文科目考出好成绩，还在今年的全国朗读比赛夺下银牌。

12岁的沙易（Saif Baig Amin）的父母来自孟加拉，父亲是医生，母亲是科研人员。他还有两名20来岁的姐姐。沙易与父亲和其中一个姐姐已入籍新加坡。一家人主要讲英语和些许孟加拉语。

星期三（11月23日）回校领取小六会考成绩单的沙易，成绩优秀，可顺利通过直接收生计划升上国立大学附属数理中学。他的普通华文和高级华文分别考获AL2和优等。

沙易主要以华语受访，偶尔掺杂一些英语。他忆述，上幼稚园时，他在教师引导下学习朗诵唐诗，母亲见他对学习华文颇有兴趣，决定让他升读小学后，修读华文为母语科目。

“父母认为，华文在全球各地越来越受欢迎，我能把华文学好，对我将来的发展是一种优势。”

刚入学小一时，他学华文有些吃力，教师让他和几名同学组成小组班，给予他们额外支援。他小二就赶上进度，与其他同学一起上课。由于他展现极大的学习热忱和动力，教师推荐他从小三起修读高级华文。

沙易的父母给予他不少支持。父亲除了陪他上网观赏华文烹饪节目，也从他小三起为他报读补习与增益课，帮他提升作文写作技巧。

平时主要阅读英文书的沙易，喜欢奇幻主题书籍。为搞好华文，他特意购买华文翻译版的《哈利波特》，与英文版交叉阅读，并且也会翻阅教师推荐的课外读物。

今年4月，他代表学校参加全国华文课文朗读比赛，凭着清晰的咬字和富有情感的表达方式夺下银牌。

沙易自认没有什么学习秘诀，靠的是多温习和接触与华文有关的活动。“可能我在其他科目上还能应付，所以能花比较多时间学习华文。”

华文教师刘荣洲从沙易小二开始教导他至今。他赞扬沙易的学习态度非常好，课堂上敢于发问，课下也会找教师厘清疑问。

“从某个角度看，沙易的家庭背景似乎对他学习华文构成障碍，但或许正因他的父母都不会说华语，他们有意识给予沙易支持和鼓励，而他自己也勤于温习，一步步克服起步时的障碍。”

以下视频是沙易参加今年全国课文朗读比赛时所摄。（中华小学提供）

