生态基金已拨款近700万元 支持超过140个可持续项目

（早报讯）新加坡生态基金推出约两年以来，已为143个项目拨款超过690万元。其中，去年8月增设的“萌芽”资助类别为80个较小型的社区项目拨出约56万元款项，协助社区组织与个人落实环保项目，以提升我国的环保意识。

永续发展与环境部兼交通部高级政务次长马炎庆，星期三（11月23日）出席由社会企业Semula在淡滨尼8道第868C座组屋举办的塑料升级再造（upcycle）工作坊。

他透露，新加坡生态基金（SG Eco Fund）今年5月1日展开第三轮征集活动，其中“萌芽”（Sprout）类别有38个提案从55个提案中脱颖而出，共获得约28万3500元的款项。

Semula是上一轮征集活动获得“萌芽”类别拨款的其中一家机构。获得拨款后，机构在东北部地区开展塑料垃圾回收活动和塑料升级再造研讨会。

Semula星期三举办的塑料升级再造工作坊约有30名年长者参与，他们学习如何利用废旧的塑料，设计和制作托特包和杯垫。迄今，机构已举办了10次回收活动和16次升级再造工作坊，共吸引约120名居民参与，并回收超过110公斤的塑料垃圾。

为了鼓励更多组织参与推广环境保护，永续部去年8月设立名为“萌芽”的资助类别，为较小型的社区项目提供最多1万元资助。在这个类别下，款项申请和评估程序进一步简化，申请者在征集活动截止的两个月内就会得知结果。