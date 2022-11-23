难忘孩童赤脚踩毒针 肃毒员立志打造无毒社会

（早报讯）无法忘记孩童光着脚丫走在满地吸毒用具的客厅里，肃毒员立志要打造无毒社会，保护无辜的孩子。

中央肃毒局调查署副署长林伟鸣（46岁）受访时说，他在肃毒局执法署就职时，经常遇见毒品拆散家庭的案例。印象最深刻的是在一次执法行动中，看见一名孩童赤脚走在满地吸毒用具的单位里。“孩子是无辜的，应该被保护，而不是生活在如此危险的环境里。”

他说，每次行动结束后，肃毒局就会变成临时托儿中心。“我们会把涉毒家庭中的孩童带回肃毒局，帮他们泡奶、陪他们入睡，直到这些孩童有一个安身之处。”

随着年轻人对毒品的态度越来越开放，但他们却没有看见毒品如何拆散家庭，这个现象令林伟鸣担忧。

对他而言，将新加坡打造成无毒社会，是一项有意义的工作。“我看见同事也对这个使命深信不疑，他们的热忱推动了我，是我在这一行坚持17年的动力。”

林伟鸣目前的工作内容包括查清真相，将涉毒者绳之以法。他在职期间重组了调查署，提高作业效率，并增进团员间的凝聚力。

林伟鸣杰出的表现获得肯定，星期三（11月23日）从内政部第二部长兼通讯及新闻部长杨莉明的手中接过内政部国庆奖章的表扬奖。

今年共有918人获颁内政部国庆奖章，当中包括公共行政奖章（金、银、铜）、表扬奖章、效率奖章和长期服务奖章。