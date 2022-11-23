马来亚银行第三季净利同比增28.5%

（早报讯）马来亚银行（Maybank）星期三（11月23日）发布截至9月30日的2022财政年第三季集团业绩，净利比去年同期增长28.5%至21亿7000万令吉（6亿5680万新元）；净营业额也同比增加20.6%至74亿1000万令吉。

集团说，这主要是受益于整个区域经济环境改善。此外，较高的净基金和收费收入，以及净减值损失同比减少25.2%，也使得集团税前盈利比去年同期增加41.4%，达到32亿1000万令吉。

就新加坡业务而言，马来亚银行新加坡首九个月的税前盈利同比增加超过两倍至5亿3001万元，主要是由于收入增加以及贷款损失准备金因大量回收而减少。在本地贷款增长和盈利率提高推动下，净基金收入同比增长24.4%至5亿8264万元，净收费收入则大幅增加68.2%至3亿3016万元。

马来亚银行主席扎姆扎拉尼（Sri Zamzamzairani Mohd Isa）说，在2022年首九个月里，亚细安地区的经济增长更强劲，商业活动逐步正常化。马来亚银行在区域市场的贷款组合中，经历了类似扩张，并对增长前景保持谨慎乐观态度。

同时，马来亚银行集团总裁兼首席执行官凯鲁萨莱（Khairussaleh Ramli）说，集团将继续通过贷款组合和费用收入两方面推动收入增长，并严格管控资产质量。