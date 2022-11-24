（早报讯）美国联邦储备局公开市场委员会（FOMC）会议记录显示，联储局很快将收窄加息幅度，美国隔夜股市连续两个交易日收高。道琼斯工商指数起95.96点或0.28％，标普500和纳斯达克指数涨0.59％和0.99％。

投资者静候联储局发布的政策会议记录，本地股市星期三（11月23日）在窄幅波动中收跌0.11％或3.57点，海峡时报指数闭市报3255.99点。

亚太股市星期四（24日）开盘皆上扬，日本股市涨了0.90％，韩国股市涨0.80％。

本地股市星期四可关注股票：

1. 吉宝企业（Keppel O&M）将于12月8日下午3时，以电子方式召开特别股东大会，就吉宝岸外与海事（Keppel O&M）和和胜科海事（Sembcorp Marine）的合并，让股东投票决议。希望参加大会的股东必须在12月5日下午3:00时之前预先登记，希望委任代理人出席的股东，也必须在同样的截止期限前提交表格。

2. 荣南控股（Yongnam Holdings）要求停牌，且立即生效。公司星期三发信给股东说，鉴于正在与潜在的融资方或投资者进行协商，于是暂停公司的股票交易。公司指出，停牌可以避免股价的任何不正常波动，并防止任何可能因信息泄露而导致的不正常交易活动。

荣南星期三回复新加坡交易所询问时透露，一直在与借贷人和潜在的投资者进行各种讨论。它指出，建筑业的竞争激烈，由于能源和建筑材料价格上涨，成本居高不下，再加上劳动力供应紧张，公司希望进行再融资或找到适合的投资者注资，以确保有足够资金来偿还其借款，并维持公司正常营运。

3. 国际水泥集团（International Cement Group）披露，全资间接持有的子公司International Cement Shar完成收购Sharcem LLP的额外15%股权。

4. 奥斯国际有限公司（Ossia International）向新交所申请，把脱离观察名单的期限延长12个月。公司指出，自被列入观察名单以来，一直努力提高盈利能力，并已在过去三个财政年度实现了综合税前盈利。然而，在过去的六个月里，公司的日均市值还没有达到或超过4000万元。