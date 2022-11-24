哈莉玛总统：正评估政府投资的预计长期实际回报

（早报讯）财政部、新加坡金融管理局，以及新加坡政府投资公司和淡马锡控股，已在星期三就政府投资的预计长期实际回报，向哈莉玛总统和总统顾问理事会进行了汇报。哈莉玛总统会对有关预测进行评估，稍后做出回应。

哈莉玛总统星期三（11月23日）晚发布脸书贴文说，副总理兼财政部长黄循财连同财政部官员，以及金融管理局、新加坡政府投资公司（GIC）和淡马锡控股（Temasek）的高层人员，当天向她和总统顾问理事会（Council of Presidential Advisors）说明了政府投资的预计长期实际回报（Expected Long-Term Real Rates Of Return，简称ELTRROR）。

政府投资的预计长期实际回报将用来决定政府在国家储备净投资回报贡献（Net Investment Returns Contribution，简称NIRC）下，所能使用的国家储备金。

哈莉玛写道，新加坡政府投资公司、金融管理局和淡马锡控股的董事会已经完成各自对政府投资的预计长期实际回报的评估和预测，政府也已对它们所采用的计算方法进行了仔细和独立的评估。

“我们就全球经济展望、地缘政治紧张关系和气候变化等重大结构性风险，以及用来计算政府投资预计长期实际回报的方法，进行了深入的讨论。”

哈莉玛说，她接下来会咨询总统顾问理事会，对政府提呈的建议进行评估，之后会做回应。

“政府得到我的同意之后，将能够使用这些计算率，计算2023年政府财政预算案可使用的国家储备净投资回报贡献。”