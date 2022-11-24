为省麻烦偷换尿液样本 前肃毒局人员和组长被判入狱

（早报讯）为了省麻烦偷换嗜毒者的尿液样本，前中央肃毒局人员和组长被判阻碍司法公正罪成，星期四（11月24日）被判入狱。

两人不认罪，都在经过审讯后被判罪成。法官判组长阿都拉曼（Abdul Rahman，46岁）坐牢两年，指他身为团队领导，有责任确保一切按照程序进行，但他却滥用权力和违背职责，因此必须承担更多罪责；案发后辞职的肃毒员祖哈里（Muhammad Zuhairi，34岁）则被判坐牢22个月。

两人闻判后通过律师表示有意针对罪成判决和刑罚上诉。

共有三人参与计谋，第三名共犯哈菲兹（Mohamed Hafiz）已在2020年承认一项阻碍司法公正的罪名，被判坐牢18个月。

法官发表判决时说，这项计谋严重影响肃毒局的执法力度，破坏其他肃毒人员的诚信和专业精神，对我国对毒品采取的零容忍态度造成负面影响，因此必须严惩以儆效尤。

2018年8月15日晚上9时许，一对男女在兀兰关卡遭拦截，两人被怀疑吸毒，因此交由肃毒局人员做尿检。男子不肯配合，三名被告觉得耗下去只会浪费时间，于是决定用哈菲兹的尿液，与男子的尿液样本偷偷交换，让他快点“通关”。

男子后来顺利通关，与女子进入马国，但他两天后入境时又再被怀疑吸毒而遭扣留。男子心知无法再通过验尿这一关，才松口向肃毒局人员供出换尿一事。