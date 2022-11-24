涉企图索取性贿赂 国民服役警员被控

（早报讯）被指索讨性服务作为不通报警方的“酬劳”，全职国民服役警员涉嫌在休班期间，企图在酒店向三名陪游女子索取性贿赂，星期四（11月24日）被控上庭。

根据贪污调查局发出的文告，20岁的法赫德（Fahd Siddiqui）案发时是全职国民服役警员，他涉嫌在休班时企图索取性贿赂，因此被控两项抵触防止贪污法令的控状。

控状显示，被告涉嫌于2022年11月1日，在罗拔申码头酒店企图向一名陪游女子索取性贿赂。

另一项控状则指，被告于11月4日在大太平洋酒店（Hotel Grand Pacific），企图向两名陪游女子索取性服务，作为不对她们采取执法行动的报酬。

控状没显示案件如何被揭发，以及三名陪游女子是否正接受调查。

被告庭上告诉法官，他有意聘请律师。法官允许被告以1万元保释在外，案展12月15日过堂。

警方答复《联合早报》询问时说，警方得知被告涉及的案件后，将案件移交贪污调查局，并全力协助调查。被告目前已被解除前线职务，由于案件已进入司法程序，警方不便予以置评。

发言人强调，警察部队人员和服役人员都须奉公守法，并保持最高的纪律和诚信标准。警方将严厉依法处置违法的警队人员，包括将他们提控上庭、或将他们移交给相关机构进行调查。