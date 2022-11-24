市场持续波动 本地股市上午先起后跌

（早报讯）美国联邦储备局很快将放慢加息步伐，亚洲股市普遍上扬，本地股市先起后跌。

本地股市星期四（11月24日）开盘涨12.69点或0.39％。中午12点休市，新加坡海峡时报指数报3252.22点，跌3.77点或0.12％。

日本、香港和韩国股市涨大约0.60％至1.10％；上海股市跌0.11％。

IG市场策略师叶俊荣指出，最新公开的联储局公开市场委员会（FOMC）会议记录证实了市场的预期，联储局将放软鹰派立场，缩小加息幅度。

联储局于11月初连续第四次加息75个基点，市场如今预期接下来加息幅度收窄至50个基点。联储局将在下个月13日和14日召开今年最后一次货币政策会议。

叶俊荣说：“会议记录的内容可能没有太多惊喜，因为之前已经暗示了较慢的加息步伐，但官员之间的广泛共识是市场安慰的来源。”

另外，联储局更加担忧经济状况，认为明年某个时候出现衰退的概率上升到接近50％，这在之前的会议记录也是没有的。

Phillip Nova市场分析师萨赫德瓦（Priyanka Sachdeva）指出，尽管市场认为下一次加息的幅度相对较小，但投资者必须明白，在12月适度加息半个百分点并不意味着紧缩周期的结束。

“联储局一直都在高歌鹰派交响曲，而且清晰嘹亮。通货膨胀率仍远高于联储局的2％的目标，它自然希望对所有选项保持开放态度。这是造成金融市场持续笼罩在不确定性和波动当中，投资者也会保持谨慎。”

在加息周期，借贷成本可能增加，经济也可能因为央行大力收紧货币政策而放缓，向来对加息较为敏感的本地科技股星期四上午明显上涨。

福根集团（Frencken）涨了9.26％，中午休市时报1.18元；永科控股（AEM）和UMS控股（UMS Holdings）涨了7.10％和3.23％，至3.77元和1.28元。

近日因第四季盈利展望不佳，遭多家证券行下调评级的纳峰科技（Nanofilm）也涨了4.62％，中午休市时报1.36元。