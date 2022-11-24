妆艺大游行明年2月举行 人协首次推出20元新票价

（早报讯）暌违两年，新加坡妆艺大游行明年2月全面恢复现场演出模式，重返滨海湾的F1维修大楼，一连两晚呈献融合音乐与剧场元素的大型演出，预计总共将有超过2万8000名现场观众。

人民协会星期五（11月25日）启动售票活动，首次推出20元票价，让公众可以更近距离欣赏妆艺花车，以及同表演者互动。

人协星期四（11月24日）发布文告宣布2023年妆艺大游行将在明年2月3日和4日举行。

明年妆艺大游行的主题是“拥抱明天”（Embrace Tomorrow），预计将有超过1万名居民、艺术家和艺术团体参与，其中包括3000名表演者。妆艺明年也会恢复为小学生举办国民教育演出。

人协执行理事长林福有通过文告指出，过去两年，妆艺通过数码和混合模式呈现，人协对能够在明年重返F1维修大楼（Pit Building）举办妆艺大游行感到振奋。

林福有说，妆艺向来的主旨是让公众聚集一起，传扬本地独特和多元的文化特色。2023年妆艺大游行将开启新篇章，今年起将在社区里发动更多人来参与，包括年轻一代，以更创新、新颖和生动的方式，讲述人民的游行（people's parade）如何呈现本地多元文化特色，以及本地青年与社区的艺术。

本地八名艺术工作者会与480名年轻人合作，为妆艺大游行打造大型的艺术装置，作为演出的布景，借此体现本地多元文化及社区合作精神。

此外，妆艺也会继续通过“我们的达人秀”、“妆艺社区之星”，以及“妆艺迷你花车”等活动项目，鼓励社区居民展现才艺，以及让各组屋区的居民近距离观赏妆艺演出和花车。

2023年妆艺大游行星期五（11月25日）通过SISTIC开始售票。公众如果想观赏妆艺大游行在大型装置艺术为布景衬托下的演出，可以购买A区座位票，价格介于28元5角至60元。

人协今年推出新的20元票价，让观众在B、C和D区的座位，近距离观赏花车，以及有更多机会与表演者互动。百盛卡（PAssion Card）持有者可以享有20％折扣。