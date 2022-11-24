两个月内七次虐打女佣 女雇主监10个月

（早报讯）两个月内七次虐打女佣，日记成为有力证据，女雇主坐牢10个月，罚款1000元，外加5076元赔偿。

《新明日报》之前报道，今年42岁的被告面对七项蓄意伤人罪名，以及一项动粗的罪名。

被告不认罪，审讯后被判罪成，案件星期四（11月24日）早上下判。

女佣早前供证时说，她和被告的感情原本不错，但在2017年8月某天，被告发现儿子放学回家后，在组屋底层坐在女佣的大腿上时，被告拿起雨伞想要打女佣。

女佣说，上述事件发生后，被告开始处处针对她，还在2017年8月至9月期间，至少七次对她动手。

主控官陈词时指出，女佣的说法非常可信，而且她每次遭虐待后，就会记录在日记里，所以说法绝对不是事后捏造的谎言。

法官认同控方看法，指女佣的日记是有力的证据，除了记录虐待过程以外，还写了她来到新加坡后的生活点滴，可见女佣的确有写日记的习惯，不像是编造的内容。

法官星期四早上判被告坐牢10个月，罚款1000元，外加5076元赔偿，其中3000元是伤势和痛苦（pain and suffering）赔偿，剩余2076元是赔偿女佣四个月的薪水。

被告通过律师表示，欲针对罪成及刑罚上诉，目前获以8000元保释在外。